Tchad - Crise de l'eau et de l'électricité à Sarh : Le ministre Passale Kanabe Marcelin promet des solutions rapides

Le 20 février 2025, une mission conduite par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Passale Kanabe Marcelin, s'est rendue à Sarh, chef-lieu de la province du Moyen-Chari. Accueillie par le Délégué du gouvernement auprès de la province, Abderaman Ahmat Borgou, et d'autres autorités provinciales, la délégation ministérielle a pu constater les difficultés d'accès à l'eau et à l'électricité rencontrées par la population.





Les responsables des ouvrages hydrauliques et énergétiques de la ville ont exposé les problèmes rencontrés : vétusté et manque d'entretien des installations, extension du réseau insuffisante et faible approvisionnement en carburant.





Des mesures d'urgence pour une amélioration rapide





Face à cette situation, le ministre Passale Kanabe Marcelin a donné des instructions fermes pour qu'une mission conjointe de techniciens de la Société Tchadienne d'Eau (STE) et de la Société Nationale d'Électricité (SNE) soit dépêchée dans les plus brefs délais. Cette mission aura pour objectif de pallier les difficultés rencontrées et d'assurer un approvisionnement en eau potable et en électricité pour l'ensemble de la population.





Vers des solutions durables et écologiques





Le ministre a également exprimé sa volonté de mettre en œuvre des solutions durables pour l'avenir. Il a ainsi émis le souhait d'hybrider tous les centres d'exploitation en utilisant l'énergie solaire, éolienne et le gaz. Cette approche vise à réduire la dépendance aux énergies fossiles et à garantir un approvisionnement énergétique plus respectueux de l'environnement.