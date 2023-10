Tchad : D-CLIC Pro, un forum pour aider la jeunesse à exceller dans le métier du numérique

L'Association pour le développement des sociétés de l'information au Tchad (ADESIT), Femmes & Tic au Tchad en partenariat avec l'organisation internationale de la francophonie ont organisé le forum D-CLIC PRO, ce jeudi 19 octobre au ministère des Affaires étrangères.



Le forum est lancé officiellement le 15 avril 2023, pour offrir aux jeunes tchadiens, des formations, des ateliers pratiques et des événements de réseautage qui leur permet d'acquérir des connaissances en programmation, en développement Web, en gestion des projets, en infographie et bien d'autres dans le domaine du numérique.



Pour le vice-président de l'ADESIT Abdel Nassir Miussa Bilala, le projet D-CLIC vise à renforcer les compétences numériques des jeunes tchadiens afin de multiplier leurs chances d'accéder à des emplois décents.



La coordonnatrice du projet D-CLIC Safia Youssouf, a souligné que l'un des objectifs de ce projet est de favoriser l'insertion de ces jeunes dans le milieu professionnel, à promouvoir le métier du numérique et à mobiliser les acteurs autour des enjeux d'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises ou à travers l'entreprenariat.



Clôturant la cérémonie le secrétaire général du ministère des postes et de l'économie numérique Mahamat Saleh Ibrahim se voit convaincu que ce programme puisse apporter quelque chose de significatif aux jeunes tchadiens, en renforçant leurs capacités dans le numérique et en leur offrant des meilleures opportunités d'emploi et de l'entreprenariat.



Ce programme intervient après un processus de sélection des apprenants ouvert et transparent ayant permis de retenir les jeunes les plus motivés et aptes à suivre les formations. Ce sont donc 120 jeunes tchadiennes et tchadiens sélectionnés sur plus 1 400 candidatures reçues qui ont suivi des modules de formation dans trois domaines : la communication et le marketing digital ; l’infographie et le design ; le développement web.



Ces sessions sont organisées par l'Association pour le développement des sociétés de l’information au Tchad (ADESIT), l'opérateur de formation D-CLIC dans ce pays. Pour rappel, le projet D-CLIC est mis en œuvre depuis 2021, dans le cadre de la Stratégie de la Francophonie numérique 2022-2026. En 2022, sur les 1300 jeunes formés dans 10 pays, 51% étaient des femmes et 42% des formations se sont tenues en zones périurbaines ou rurales.