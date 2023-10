Tchad : DHSF renforce les compétences des leaders politiques à Kelo

En ouverture de cet atelier, le responsable du programme DHSF, Tchindebe Donald Tao, a encouragé les participants à être actifs et à prêter une attention particulière aux échanges.



Les participants ont été immergés dans un apprentissage dynamique animé par Abdramane Ali Goussoumian, portant sur cinq sessions principales, à savoir : la définition des concepts clés, la participation aux élections, la communication politique, la construction d'un projet de société et le coaching politique. Ces modules ont permis aux participants de mieux comprendre les notions de citoyenneté, de citoyen, de politique, de démocratie, d'élection, ainsi que la procédure pour devenir candidat.



De plus, les participants ont acquis une meilleure compréhension des principes fondamentaux de la communication politique. Le formateur a également guidé les leaders sur la manière de construire un projet politique en utilisant des exemples concrets. Enfin, il a enseigné aux candidats potentiels les cinq règles essentielles pour développer leur sens politique, soulignant que faire de la politique, c'est communiquer.



Cet atelier a été rendu possible grâce au soutien financier des Fonds canadiens pour l'appui aux initiatives locales, et il vise à former et préparer les jeunes et les femmes en vue de leur participation aux élections à venir.