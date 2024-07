Tchad : Début de la phase de correction du Baccalauréat 2024 ce lundi 1er juillet

Composition des commissions de correction



Commission de Français : Collège Evangélique

Commission de Philosophie : Lycée Sacré-Cœur

Commission d'Histoire-Géographie : Lycée Féminin

Commissions de Mathématiques, Physique-Chimie, SVT et Matières Techniques : Lycée Ibnou Cina

Commissions d'Anglais et d'Arabe : Lycée Maarif

Déroulement du processus de correction



Les correcteurs, convoqués dans les centres de correction dédiés, ont reçu des instructions précises et des outils de correction adéquats afin de garantir un processus transparent et fiable. Chaque correcteur est responsable d'un nombre défini de copies et doit respecter un calendrier strict pour la correction des différentes parties de l'épreuve.



Afin de préserver l'anonymat des candidats et garantir l'équité du processus de correction, des mesures strictes de confidentialité ont été mises en place. Les correcteurs sont tenus de respecter un devoir de réserve et de ne divulguer aucune information relative aux copies qu'ils corrigent.



Les résultats du Baccalauréat 2024 seront publiés dans les prochaines semaines. Les dates précises de la publication feront l'objet d'une communication officielle par le ministère de l'Education nationale.



En attendant, les candidats sont invités à garder leur calme et à se concentrer sur la préparation des épreuves orales, si leur filière en comporte.