Tchad : Déby accuse des hommes politiques d’instrumentaliser les communautés

Le Chef de l’Etat Idriss Déby a accusé jeudi, au cours du conseil des ministres, certains hommes politiques et cadres d'instrumentaliser les communautés pour tenter de « saper les efforts du gouvernement, la paix et l’unité nationale chèrement acquises. »



Il a décrié le communautarisme et le tribalisme qui prennent des racines dans la société et qui contribuent à fragiliser le tissu social et mettre à mal le vivre ensemble.



Tout en relevant certaines contrevaleurs érigées en règle dans l’administration publique et qui méritent une correction immédiate, le président de la République a rappelé au gouvernement sa mission consistant à mener des actions continues et soutenues en vue d’assurer la paix et la quiétude aux populations et sécuriser leurs biens.