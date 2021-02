Tchad : Deby appelle au brassage de la population pour "casser la culture du communautarisme"

"Nous devons avoir comme référence les valeurs du vivre ensemble. Le cas des lamy-fortains, un cas d’espèce".

Le président de la République Idriss Deby s’est exprimé samedi à la population de N’Djamena profond, au cours d’une cérémonie au Palais du 15 janvier dans le 8eme arrondissement. Dans son discours, il a évoqué la question de la cohésion sociale qui "nous préoccupe tous".Selon le président, "il est inconcevable d’envisager une nation forte et prospère sans une union forte des fils et filles du pays", ajoutant qu'il a "fait de la cohésion sociale une de (ses) préoccupations".Idriss Déby a insisté sur le "brassage de la population pour casser la culture du communautarisme et créer une nation".D'après le chef de l'État, "le vivre ensemble est possible à N’Djamena et ailleurs aussi. Pourquoi aujourd’hui ce repli identitaire et cette culture du communautarisme autour de cette question du vivre ensemble et du brassage qui doit être un défi quotidien pour chacune et chacun de nous".Idriss Déby