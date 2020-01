Tchad : Déby en guerre contre les clivages, "il n'y a pas un tchadien chrétien ou musulman"

Le chef de l'Etat Idriss Déby a appelé samedi soir les tchadiens et la jeunesse en particulier à un brassage sans distinctions religieuses. Il s'est exprimé lors du concert géant de clôture du Festival Dary, dans une apparition surprise avec la Première Dame Hinda Déby.



"Il n'y a pas un tchadien du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Il n'y a pas un tchadien chrétien ou musulman. Portez bien ce message, vous les jeunes surtout. Mes enfants, vous avez la chance, une très grande chance. Nous, nous avons souffert, la guerre, l'exil. Dieu vous a épargné et vous êtes en paix. Cultivez cette paix et surtout l'amour entre les tchadiens", a déclaré Idriss Déby.



Le chef de l'Etat a mis en garde contre des discours visant à semer la division et à fragiliser l'unité entre les tchadiens. "Quoi qu'on vous dise, ce Tchad là, c'est votre mère et c'est votre père. Ne croyez pas des gens qui vous font des illusions pour vous diviser, pour vous fragiliser, pour mettre à genoux votre pays. Embrasse-vous entre vous, nord, sud, est, ouest. Cultivez l'amour, toujours. Votre avenir se joue à ce niveau là", a-t-il souligné.



Le concert géant qui a lieu à la Place de la nation marque la clôture de la deuxième édition du Festival Dary, lancée depuis le 21 décembre 2019.