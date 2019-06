Tchad : Déby propose une cour martiale et la révision totale de la Diya

Le président de la République Idriss Déby a annoncé ce mardi, au cours d'une déclaration à la nation depuis le Palais présidentiel, que des nouvelles mesures sont envisagées pour mettre fin aux violences intercommunautaires répétitives sur le territoire tchadien."Le sang des tchadiens a assez coulé et nous devons impérativement mettre un terme à cette cruauté inhumaine", a déclaré le chef de l'Etat.D'après lui, "toutes les options, allant de la révision totale de la « Dia » appelée communément « prix du sang », à l’instauration de la Cour martiale, si cela doit être considéré comme une alternative durable à ces actes criminels, seront étudiées et traduites en acte."Le 23 mai dernier, le ministre de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, Mahamat Abali Salah, a créé par arrêté une commission mixte de désarmement. Celle-ci est chargée de "récupérer toutes les armes détenues illégalement, d'arrêter les intéressés et de les mettre à la disposition de la justice."Idriss Déby a appelé tous les tchadiens à "transcender les appartenances ethniques et les réflexes communautaristes qui ont causé tant de préjudices à ce pays."S'adressant aux leaders religieux, il leur a demandé deLes fidèles musulmans du Tchad et de nombreux pays du monde entier célèbrent ce mardi 4 juin la fête de l'Aïd El Fitr marquant la fin du ramadan.Ce matin, le chef de l'Etat a pris part à la grande prière dirigée par l’Imam de la grande mosquée Roi Fayçal et mufti du Tchad, Cheik Ahmat Annour Mahamat Al-Hélou.