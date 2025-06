Tchad : Décès d’un candidat au baccalauréat au centre de Bol

Le Délégué provincial de l'Éducation nationale et de la Promotion civique du Lac, M. Adam Zakaria Yacoub, a le profond regret d’annoncer le décès subit de Moustapha Adam Ngami, candidat au baccalauréat, série A4, session de juin 2025, inscrit au centre de Bol.



En cette douloureuse circonstance, le délégué provincial, ainsi que Abakar Adelkader et Chérif Saleh Mahamat, respectivement présidents des centres Bol 1 et Bol 2, adressent leurs condoléances les plus attristées à la famille biologique du défunt.



Le regretté candidat avait composé les deux premières épreuves, le mardi 3 juin 2025 (français et mathématiques). C’est au deuxième jour qu’il est tombé gravement malade et a été admis à l’hôpital provincial de Bol.



Malgré les efforts soutenus du personnel médical, appuyés par les parents et le délégué, Moustapha Adam Ngami a malheureusement rendu l’âme.



Que Dieu, le Tout-Puissant, l’accueille dans Son royaume éternel.