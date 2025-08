Tchad : Décès tragique d'un haut fonctionnaire tchadien à Abéché

Un cri ignoré, une douleur partagée



À la suite de l’annonce du décès tragique de Fulbert Mouanodji, de nombreux témoignages ont afflué sur les réseaux sociaux, témoignant de la vive émotion que sa disparition a suscitée dans tout le pays. Plusieurs proches et connaissances ont réagi avec peine et consternation, révélant les derniers échanges avec le haut fonctionnaire.



M.M.S., bouleversé, témoigne : « Vraiment, c’est triste. Je suis en larmes. Après sa publication disant qu’il était en danger, j’ai essayé de l’appeler, en vain. Son téléphone était occupé. Je viens d’apprendre la nouvelle sur les réseaux sociaux. Paix à son âme. »



De son côté, O.M. partage un échange troublant : « Je l’ai appelé aussitôt après son post pour savoir ce qui se passait. Il m’a dit qu’il était en route pour Abéché, que c’était sérieux, et qu’il allait m’envoyer un vocal. Il ne l’a jamais fait. Hier soir, j’ai appris la nouvelle. C’est trop triste. »



K.V., quant à lui, confie son incompréhension face à une mort qu’il pressentait malgré lui : « Depuis 2h du matin, je ne fais que le pleurer. Par deux fois, il m’avait dit au téléphone que le coin était dangereux. »



Enfin, R.M., ami d’enfance du défunt, laisse éclater sa peine : « Il n’y a rien qui brise plus le cœur que cette fin. On était potes au primaire. Un gars sans histoire. Son post d’hier ne m’avait même pas inquiété. Fulbert ne pouvait faire de mal à personne. Hélas. »