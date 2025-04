Tchad : Démantèlement d'un Vaste Réseau de Trafic de Documents de Voyage - Arrestation d'Ahmat Abdallah Ahmat

Profil de l'Accusé



Le 9 avril 2025, un tournant décisif a été marqué pour les forces de sécurité intérieure au Tchad. Après plusieurs mois d’enquête minutieuse entamée en janvier, les autorités ont procédé à l'arrestation d'un individu au centre d'un réseau de trafic de documents de voyage à grande échelle.Ahmat Abdallah Ahmat, un citoyen tchadien et propriétaire de l’agence de voyage "Albaroqwy", a été interpellé dans des conditions musclées. Son agence est soupçonnée d'être le repaire d’un système frauduleux tentaculaire qui exploitait des demandeurs d’asile et de visa.Lors de son arrestation, Ahmat a montré une farouche résistance, mais les forces de sécurité ont réussi à saisir une mallette contenant des éléments compromettants :En outre, les forces de sécurité ont également retrouvé :Une audience préliminaire a eu lieu à la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN), où la garde à vue prolongée d’Ahmat a été statuée. Il est actuellement à la disposition des services d’investigation, qui poursuivent les efforts pour localiser et arrêter d’éventuels complices.