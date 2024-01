Tchad : Départ du Président de la République à Kinshasa pour l’investiture du Président Félix Antoine Tshisekedi

Le Chef de l'État prendra part à la cérémonie d'investiture du Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prévue ce samedi 20 janvier 2024. Cette visite témoigne des relations solides entre les deux pays et souligne l'engagement mutuel en faveur de la coopération régionale et internationale.



Elle représente également une occasion privilégiée pour renforcer les liens politiques, économiques et culturels entre le Tchad et la République Démocratique du Congo. En tant que acte symbolique d'amitié et de collaboration bilatérale, cette rencontre illustre l'importance des partenariats internationaux dans un monde interconnecté où les défis communs nécessitent une réponse concertée.