Tchad : Des jeunes du Logone Occidental formés en entreprenariat à Moundou

Plus de 200 jeunes venus des quatre départements de la province du Logone Occidental prennent part ce 26 janvier dans les locaux de l’ATNV de Moundou à une formation en entreprenariat axée sur le thème entreprendre à partir de zéro franc. Organisée par la Fondation Grand Cœur, en partenariat avec la Fondation Africaine pour l’Entreprenariat et le Développement économique (FAFEDE), cette formation de deux jours, s’inscrit dans le cadre du projet « Mon quartier, mon engagement » qui est un programme d’une série de sessions de formation lancée en janvier 2020, par la Fondation Grand Cœur et ses partenaires.



Ce projet a pour objectif d’inculquer aux jeunes et aux femmes, la culture entrepreneuriale afin de les inciter à trouver des solutions innovantes aux problèmes sociaux auxquels ils font face dans leur communauté. Dans son allocution, à l’ouverture des travaux, Mme le délégué à la Jeunesse du Logone Occidental, Larweï Eugénie a demandé aux jeunes de profiter de cette occasion qui leur est offerte, à travers les connaissances qui leur seront données, pour la création de leurs entreprises. Le point focal de la Fondation Grand Cœur au Logone Occidental, Abakar Bétel dans son adresse, fait savoir qu’avec une population de plus de 15 millions d’habitants, à majorité jeune et un taux d’accroissement de 3,5%, le Tchad compte 47% des jeunes dans un contexte de chômage qui va grandissant en milieu jeune.



L’entreprenariat, l’auto emploi et les activités génératrices de revenus sont donc des alternatives crédibles au chômage et à l’insécurité. Il a exhorté les participants à être assidus et à saisir l’opportunité afin d’affirmer leurs idées de projets respectifs. En lançant officiellement la formation, le secrétaire général de la province du Logone Occidental, Ngana Djékila a invité les jeunes à participer pleinement à cette session de formation en vue de bénéficier grandement des retombées techniques capables de les outiller en matière d’entreprenariat. Il se dit d’avance assuré que les jeunes sauront saisir la perche, de sorte qu’au sortir de la formation, ils soient à mesure d’initier et de démarrer tout projet entrepreneurial de lutte contre la pauvreté et le sous emploi tant décrié dans le Pays.

1273 jeunes des dix arrondissements de la ville de N’djaména ont déjà été formés selon le concept « Entreprendre à zéro franc », initié par la Fondation Africaine pour l’Entreprenariat et le Développement Economique, en partenariat avec la Fondation Grand Cœur.