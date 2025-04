TCHAD

Tchad : Des lampadaires solaires pour sécuriser le pont de Ngueli et les quartiers périphériques de N'Djamena

Alwihda Info | Par Peter Kum - 4 Avril 2025

L'absence d'éclairage public dans plusieurs quartiers périphériques et sur certaines artères principales de N'Djamena contribue à une augmentation de l'insécurité urbaine, avec des actes de banditisme, des agressions et des vols fréquents. Pour remédier à cette situation préoccupante, le gouvernement tchadien a décidé d'installer des lampadaires solaires sur le pont de Ngueli, axe stratégique reliant N'Djamena à Kousseri (Cameroun), et dans les zones les plus sombres de la capitale.