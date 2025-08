Tchad : Des médiateurs formés pour prévenir les conflits agropastoraux à Bragoto

Durant trois jours, 30 médiateurs communautaires des localités de Sandana et Koumogo seront formés pour mieux comprendre les sources de conflits et les résoudre. Evrard Goloum Odal, représentant de HD, a précisé le rôle de son organisation : « HD ne vient pas résoudre les conflits à la place des populations. Ce rôle appartient aux communautés elles-mêmes. Notre action consiste à accompagner, à travers la formation des médiateurs issus du terroir, qui connaissent bien les réalités locales ».





Cette formation vise à renforcer les comités locaux de gestion des conflits existants, afin de créer une meilleure synergie entre tous les acteurs impliqués dans la résolution pacifique des désaccords.





Le préfet du département de Bragoto, Youssouf Torbo, a salué cette initiative, la jugeant capitale en cette saison des pluies, souvent marquée par des tensions entre agriculteurs et éleveurs. Il a ajouté que ce programme est un soutien aux efforts du gouvernement pour une paix durable.





L’atelier prendra fin le 6 août 2025. L’objectif est de fournir aux participants les outils nécessaires pour devenir des acteurs clés de la paix et du vivre-ensemble dans leurs localités.