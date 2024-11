Tchad : Di-Mallah, la voix du slam tchadien qui résonne à travers l'Afrique

Un art engagé au service de la société



Pour Di-Mallah, le slam est bien plus qu'une simple performance artistique. C'est un moyen de dénoncer les injustices sociales, de défendre les droits de l'homme et de promouvoir les valeurs de solidarité. À travers ses textes percutants, il aborde des sujets tels que la pauvreté, la corruption et les inégalités.





Un artiste complet



En plus d'être un slameur talentueux, Di-Mallah est également poète et photographe. Son art est profondément ancré dans la culture tchadienne, et il s'efforce de valoriser les instruments traditionnels et les mélodies africaines dans ses créations.





Un engagement humanitaire



Parallèlement à sa carrière artistique, Di-Mallah est très engagé dans des actions humanitaires. Il a notamment créé l'association "La Marche vers eux" qui vise à venir en aide aux personnes les plus vulnérables.





Une reconnaissance internationale



Grâce à son talent et à son engagement, Di-Mallah a acquis une reconnaissance internationale. Il a participé à de nombreux festivals et événements en Afrique et ailleurs, notamment au Sénégal, au Cameroun et au Tchad.





Un message d'espoir



Pour Di-Mallah, l'échec est une étape nécessaire sur le chemin de la réussite. Il encourage les jeunes à persévérer et à croire en leurs rêves.