Tchad Digital Awards : Un tremplin pour l'innovation numérique

Le Tchad vient de franchir une nouvelle étape dans sa transformation numérique. Le lancement officiel du Tchad Digital Awards, le 15 février 2025, marque une volonté affirmée de promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat dans le pays.



Ce concours, initié par le Réseau des Jeunes pour l'Innovation Sociale et le Développement Durable, a pour ambition de révéler les talents numériques tchadiens et de stimuler la création de solutions innovantes pour répondre aux défis du pays.



Un écosystème numérique en plein essor



Le ministre de l'Économie Numérique, Dr. Boukar Michel, a souligné l'importance de cette initiative pour le développement du Tchad. Il a rappelé que le numérique est devenu un levier incontournable pour le développement de tous les secteurs de la société. Le Tchad Digital Awards s'inscrit dans cette dynamique et vise à encourager les jeunes à développer des projets innovants dans des domaines aussi variés que l'agriculture, la santé, l'éducation ou encore les finances.



Des projets innovants pour un avenir meilleur



Les projets présentés lors du concours couvrent une large gamme de domaines et témoignent de la créativité et de l'ingéniosité des jeunes Tchadiens. Les participants auront l'opportunité de présenter leurs projets devant un jury composé d'experts du numérique, d'investisseurs et de partenaires institutionnels.



Un accompagnement personnalisé pour les lauréats



Au-delà du concours, les organisateurs souhaitent accompagner les lauréats dans la concrétisation de leurs projets. Le ministère de l'Économie Numérique s'engage à mettre en place des programmes de mentorat et d'incubation pour aider les jeunes entrepreneurs à développer leurs entreprises.