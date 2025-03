Tchad : Dilson le Mustang annonce son 4ᵉ album "Dernière Charge"

A travers une conférence de presse animée ce jeudi 27 mars 2025, au restaurant Pili-Pili, l’artiste tchadien Dilson le Mustang a dévoilé son quatrième album intitulé "Dernière Charge", prévu pour sortir ce samedi 29 mars.



Avec une émotion palpable, le chanteur a débuté son intervention en remerciant chaleureusement les professionnels des médias, pour leur présence massive : "Vous êtes le moteur de la culture, le moteur de la communication autour des artistes que nous sommes." Dans un discours empreint de sincérité, Dilson le Mustang a expliqué le concept de son nouvel opus.



"Dernière Charge", comme le nom l’indique, c’est un dernier virage, un dernier tonus. "On vient avec la rage," a-t-il affirmé, évoquant un retour aux racines musicales du Tchad et une énergie renouvelée.



Enregistré à Brazzaville, cet album s’inscrit dans la continuité de son engagement artistique et reflète l’expérience accumulée au fil des années. L’artiste semble prêt à marquer les esprits une fois de plus avec son style unique et son message puissant.



La sortie de "Dernière Charge" est très attendue par les fans, qui pourront découvrir dès samedi ce nouveau projet, témoignage de la détermination et de la passion de Dilson le Mustang pour la musique tchadienne