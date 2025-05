TCHAD

Tchad : Discussion stratégique avec la BID et la BAD pour le financement des infrastructures

Alwihda Info | Par Peter Kum - 16 Mai 2025

Le Ministre des Infrastructures, du Désenclavement et de l'Entretien Routier, Monsieur Amir Idriss Kourda, et la Secrétaire d'État auprès du même ministère, Madame Haoua Abdelkerim Ahmadaye Bakhi, ont tenu une importante réunion de travail ce vendredi 16 mai 2025 avec les équipes de la Banque Islamique de Développement (BID), conduite par Monsieur Mohamad Al-Amin, et de la Banque Africaine de Développement (BAD), conduite par Monsieur N'Kodia Claude.