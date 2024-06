Tchad : Disponibilité des cartes biométriques pour les candidats au Baccalauréat 2024

La date de retrait est le lundi 10 juin 2024 au siège de l'ONECS. Les Proviseurs sont invités à se présenter au siège de l'ONECS pour récupérer les cartes biométriques de leurs candidats respectifs. La distribution se fera sur présentation d'une pièce d'identité et d'un document officiel attestant de leur fonction.



Les candidats libres peuvent retirer leurs cartes biométriques directement au siège de l'ONECS sis à Gassi dans le 7ème Arrondissement de la Commune de N'Djamena. La présentation d'une pièce d'identité valide et d'une copie de la préinscription au Baccalauréat est obligatoire.



Pour les candidats des autres Provinces, le lieu de retrait sont les délégations provinciales de l'Éducation Nationale.



Les candidats des autres provinces sont priés de se rapprocher des Délégations provinciales de l'Éducation Nationale de leur localité respective pour le retrait de leurs cartes biométriques. La présentation d'une pièce d'identité valide et d'une copie de la préinscription au Baccalauréat est obligatoire.



L'ONECS invite tous les candidats à retirer leurs cartes biométriques dans les délais impartis afin de faciliter le bon déroulement des examens du Baccalauréat 2024. L'ONECS souhaite à tous les candidats une bonne préparation et un plein succès aux examens du Baccalauréat 2024.