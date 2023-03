Tchad : Dj Magi Magi fête son 31e anniversaire en grande pompe

L'ambianceur des fêtes et concerts de la capitale a été honoré en organisant une soirée pour ses 31 ans le 1er mars 2023. Cette occasion a réuni ses fans et ses collaborateurs de l'industrie musicale qui étaient heureux de partager sa joie. Pour Kandenoji Njetein, promoteur de la musique tchadienne, "c'est encourageant de voir un DJ tchadien reconnu et certifié récemment aux DTV AWARDS. Il mérite cet honneur, joyeux anniversaire à lui".



Cet anniversaire était d'autant plus spécial qu'il s'agit d'un exemple à suivre pour les jeunes talents de la musique tchadienne, a expliqué RobsonT, animateur événementiel. Il a souhaité à Dj Magi Magi tous les meilleurs vœux pour son anniversaire.



En cette occasion spéciale, la fête était belle et Dj Magi Magi a reçu de nombreux cadeaux. "Pour mes 31 ans, je remercie le ciel et je fais le vœu de pouvoir continuer à faire plaisir aux amoureux de notre musique, de booster et de faire grandir notre pays grâce à notre musique", a-t-il confié, très ému.