Tchad : Djimet Clément Bagaou dénonce une composition partisane de la CONOREC

Cependant, le conseiller Djimet Clément Bagaou a contesté et dénoncé les membres de la CONOREC, qui selon lui sont issus d'un même bord politique. "Organiser une élection pratiquement dirigée par une composante qui parle le même langage, nous l'avons su lors du DNIS. Je pense qu'on avait assisté à un monologue, mais là c'est la suite qui continue parce que simplement on fera valider au peuple tchadien ce qu'il n'a pas décidé. Cette composition est monocolore", s'est-il exclamé. Il a ajouté que si c'est une transition, il est important d'adopter une posture neutre, au service du peuple.



S'adressant aux conseillers nationaux, Djimet Clément Bagaou a appelé ces derniers à travailler dans l'intérêt du peuple et non de celui d'un groupe de personnes. "Craignons au moins Dieu en se disant que nous avons une mission à accomplir et nous allons sortir le Tchad d'une vraie élection et non une élection de façade", a-t-il indiqué.