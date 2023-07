Tchad : Djimet Wiche reconduit comme secrétaire général adjoint de l'UJT pour les affaires extérieures

Djimet Wiche, actuel directeur de publication de Alwihda Info, a été réélu secrétaire général adjoint chargé des affaires extérieures de l'Union des journalistes tchadiens (UJT) avec 114 voix et une abstention.



Il assumera désormais la responsabilité de diriger la diplomatie de cette organisation, créée en 1989 dans le but de défendre les intérêts moraux et matériels des journalistes. Auparavant, il occupait le poste de secrétaire général adjoint chargé des affaires étrangères de la presse tchadienne.



La rédaction de Alwihda Info se réjouit de cette réélection.