Tchad : Doba accueille un forum pour relancer la filière cotonnière

L'objectif principal de ce forum est d'identifier les obstacles et les défis qui entravent le développement de la culture du coton et de proposer des solutions concrètes pour dynamiser cette filière essentielle. Il s'agit également d'un espace d'échange pour construire et améliorer ce secteur clé de l'économie tchadienne, afin de le rendre plus performant au service des producteurs.





Durant les discussions, les cotonculteurs ont soulevé plusieurs problèmes récurrents, notamment la dévastation des champs, le manque de pistes pour l'enlèvement du coton, ainsi que les retards dans la distribution des engrais et dans les paiements.





Le Directeur Général Adjoint de Coton Tchad, Abdelkherim Banda Ebiré, a souligné l'importance profonde du coton pour le Tchad : « Le coton n'est pas seulement une culture ; c'est l'âme du Tchad. Il incarne l'histoire de nos ancêtres, la sueur de nos agriculteurs, et l'avenir de nos enfants. Dans un contexte où les défis économiques et environnementaux se font de plus en plus pressants, il est impératif que nous unissions nos efforts pour redynamiser cette activité essentielle. »





De son côté, le Directeur Général de Coton Tchad Société Nouvelle, Olivier Rolenson Thierry, a reconnu les faiblesses de la nouvelle société, mais a expliqué que leur démarche actuelle vise à recueillir les difficultés rencontrées par les producteurs sur le terrain afin de proposer des pistes de solutions et d'adopter conjointement un nouveau plan d'action pour la relance de la filière.





Le Secrétaire Général du Ministère du Commerce et de l'Industrie, Mbaikonbe Guetimbaye Abel, a précisé que la réunion était principalement axée sur l'identification des défis majeurs auxquels la filière cotonnière est confrontée et sur la recherche de solutions durables. Il a ajouté : « Soucieux du devenir de cette filière, nous avons été instruits par le Ministre du Commerce et de l’Industrie de marquer de notre présence cette tournée dans les zones productrices de coton pour témoigner l’importance que le gouvernement accorde à ce secteur, vital pour le développement économique de notre pays. »





Le Délégué Général du Gouvernement auprès de la province du Logone Oriental, Toke Dadi, a saisi cette occasion pour encourager vivement les cotonculteurs à s'impliquer davantage. Il a conclu en affirmant : « Ensemble, nous devons nous engager à moderniser nos méthodes de culture, à renforcer la qualité de notre coton et à garantir des revenus équitables pour tous nos producteurs. »





Cette mission s’inscrit directement dans la lignée des engagements pris par le Maréchal, Président de la République, Chef de l’État, qui accorde une importance capitale à cette filière stratégique pour le développement durable du Tchad. La relance de la filière cotonnière est perçue non seulement comme une opportunité d'accroître la production, mais également comme un moteur essentiel pour un développement durable et inclusif.