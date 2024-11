Tchad : Dr Boukar Michel reçoit un Doctorat honoris causa pour ses contributions scientifiques

En présence du ministre d'État chargé de l'Enseignement supérieur, le Dr Boukar Michel a reçu un doctorat honoris causa décerné par l'Institut Africain de Recherche Pluridisciplinaire Appliquée (IARPA) et le CPVT de Tunis.



Cette distinction lui a été attribuée en reconnaissance de ses réalisations remarquables en tant qu’homme de science, dont les contributions dans les domaines de l'économie numérique, de l'énergie et du pétrole, ont eu un impact significatif, non seulement sur le développement de ces disciplines, mais aussi sur la société dans son ensemble.



Ce titre honorifique reflète l'engagement de Dr Boukar Michel, reconnu par la communauté académique pour sa vision novatrice et sa détermination à faire progresser la société vers un avenir plus connecté, épanouissant et tourné vers l'innovation.