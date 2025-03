Tchad : Dr. Haroun Kabadi désigné Président du Sénat par consensus

Une résolution a été soumise en ce sens, précédant sa désignation par acclamation de la plénière.



"Dr. Haroun Kabadi, nous avons encore besoin de votre expérience et de votre caractère", a déclaré le doyen d'âge du Sénat.



Les sénateurs ont été convoqués ce vendredi en séance solennelle pour leur installation au titre de la première législature, au Palais des arts et de la culture.



Le bureau du Sénat sera composé de 11 membres dont 2 questeurs et 6 secrétaires de séance.