Tchad : Dr. Masra qualifie de "non-évènement" la levée de suspension du parti Les Transformateurs

La réaction du président du parti Les Transformateurs, Dr. Succes Masra, à la suite de cette levée de suspension a été celle d'un "non-évènement" pour son parti. Il a souligné que l'essentiel était de comprendre "pourquoi nous sommes arrivés" aux évènements du 20 octobre et "tout ce qui s'en est suivi".



Le 20 octobre 2022, le gouvernement tchadien a émis un arrêté suspendant les activités de sept partis politiques pour une durée de trois mois, invoquant des troubles à l'ordre public et à la sécurité de nature à porter gravement atteinte à la sureté de l'Etat et au bon fonctionnement des institutions républicaines. Les partis concernés sont Les Transformateurs (LT), Front Populaire pour la Fédération (FPE), Parti Socialiste sans Frontières (PSF), Les Patriotes (LP), AL TAKHADOUM, Rassemblement pour la Justice et l'Egalité des Tchadiens (RAJET) et Parti des Démocrates pour le Renouveau (PDR).La période de suspension étant arrivée à son terme, ces partis sont désormais invités à reprendre leurs activités en se conformant strictement à la législation en vigueur, selon Limane Mahamat, ministre de l'Administration du territoire.Le gouvernement a insisté sur le fait que cette suspension des activités des partis politiques était une mesure exceptionnelle et qu'elle ne devait pas être prise à la légère. Elle visait à garantir la sécurité et la stabilité du pays, et les partis concernés doivent donc s'assurer de respecter les règles et les lois en vigueur pour éviter tout incident ou trouble à l'avenir.