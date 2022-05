Tchad : Dr. Ousmane Koudangbé dévoile un ouvrage sur l’impasse du processus démocratique

"À partir des principes universels et des exemples africains francophones où la démocratie est en marche (Bénin, Sénégal), cette thèse vise à montrer que le processus démocratique au Tchad est dans l’impasse du fait de l’autoritarisme politique et de la mauvaise gouvernance", peut-on lire en quatrième de couverture.



L’autoritarisme s’est traduit par la démolition des acquis démocratiques qui avaient été érigés en un mécanisme constitutionnel et institutionnel chargé de limiter les abus du pouvoir pour provoquer une alternance politique. Sur le plan électoral, l’organisation et l’aboutissement des élections ont montré des limites par les faiblesses de la commission électorale et du Conseil constitutionnel dans la gestion du contentieux des élections et la proclamation des vrais résultats issus des urnes.



Au plan constitutionnel, la modification intervenue en juin 2005 a conduit le processus démocratique dans l’impasse du fait de la déconstruction de la norme portant limitation du nombre des mandats présidentiels désormais renouvelables à vie. Au niveau institutionnel et politique, un dysfonctionnement règne en maître et la séparation des pouvoirs n’est que théorique à cause de l’influence présidentielle et du déficit d’autonomie fonctionnelle des institutions (pouvoir législatif et judiciaire). Par ailleurs, cette thèse dénonce l’absence d’alternance démocratique à travers la montée de l’hyperprésidentialisme tchadien et propose une réforme de l’Exécutif pour relancer les dynamiques de la consolidation démocratique au Tchad.



Le livre qui sera bientôt dédicacé à N’Djamena est publié aux éditions l’Harmattan. Il est vendu au prix de 39 euros.