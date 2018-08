Tchad : Du virtuel au réel pour la 2ème édition des vacances citoyennes

Le Mouvement Citoyen IYINA lance la deuxième édition du projet vacance citoyenne, du virtuel au réel.



Un projet dont l'objectif principal est d'inculper des valeurs citoyennes et de la République aux jeunes tchadiens utilisateurs des réseaux sociaux notamment et leur offrir une opportunité de brassage (du virtuel au réel), de formation et de découverte des leaders sociaux.



Prévu du 30 Août au 01 Septembre 2018, plusieurs activités sont au programme entre autre les formations sur :

- L'engagement citoyen et gouvernance;

- L'éducation aux droits de l'homme;

- La sécurité informatique ;

- La caricature;

- L'écriture musicale (la poésie engagée) ;

- Et une journée porte ouverte et de découverte des leaders sociaux sur le thème << L'ordonnance N'023/PR/2018 portant Régime des associations, avancée ou recule pour la démocratie tchadienne? >>



Ce projet s'inscrit dans la mission essentielle de IYINA de créer des cadres favorables au débat citoyen qui permettra ainsi aux jeunes de se parler et de se rendre compte de leur responsabilité dans la société, soixante (60) d'entre eux en effet bénéficieront de ces formations pour cette deuxième édition à N'Djamena.

Le thème retenu cette année est << Le rôle du jeune leader face aux défis de la démocratie au Tchad >>.



La Coordination Nationale du Mouvement Citoyen IYINA tient aussi à informer que la liste de partenariat demeure encore ouverte et que toute organisation ou institution qui souhaite joindre son image au projet peut encore prendre attache avec les organisateurs et l'appui des bonnes volontés dont les contributions nous permettent jusqu'ici de mener les activités au profil de la Jeunesse Tchadienne est toujours le bienvenu.



Pour plus d'informations :

Tel:+23566741408/+23566356439

E-mail: contact@iyina.org

Site: www.iyina.org

N'Djamena/Tchad



Kemba Didah Alain

2e Porte-parole du MCI