Tchad : E-conservation, un système de gestion des domaines et de la conservation foncière

Le ministère des Finances, du Budget et des Comptes publics a officiellement lancé le e-conservation ce mercredi 10 mai, à la direction générale des domaines.



Le lancement de ce concept sera l'occasion de présenter le système qui permet au ministère de gérer de manière plus efficace et sécurisée, les données importantes, tout en préservant l'environnement en minimisant l'utilisation de papier.



La conception et la mise en œuvre de ce système visent à constituer une base de données fiable pour la gestion efficiente des dossiers, permettant d'améliorer l'administration foncière en réduisant le coût et le temps pour l'obtention de titres de propriété, en simplifiant la célérité et la dématérialisation du circuit de traitement, et en reprenant les arrêtés de gré à gré et les arrêtés de transfert qui ont été interrompus depuis l'année 2021, suite à un problème technique entre le cadastre et les domaines.



Le directeur général des domaines, Djidi Hissein, a souligné qu'avec ce système, le sempiternel problème de doublon, souvent constaté dans les dossiers terrains, sera un lointain souvenir, ce qui permettra de désengorger la justice de nombreux litiges qui la submergent.



En lançant officiellement le système, le ministre des Finances, du Budget et des Comptes publics a rappelé que e-conservation représente une étape importante dans la modernisation de l'administration publique. Selon lui, ce système permettra d'améliorer la gestion des biens fonciers et de maximiser, tout en sécurisant intégralement les documents y afférents.



E-conservation est une application développée et mise en œuvre par le service informatique du ministère des Finances, en collaboration avec la société Leber technologie, qui digitalise l'ensemble des procédures administratives. La prochaine étape sera d'installer le système dans les provinces, pour assurer une couverture plus large.