Tchad : ESIDITRANSIP annonce une mobilisation nationale contre le format du dialogue

Dans un communiqué de presse, l’Entente de la société civile pour un dialogue national inclusif et une transition consensuelle apaisée, constate avec regret le déséquilibre dans la répartition du quota de représentativité, pour la participation au Dialogue national inclusif qui selon elle, a déjà perdu son caractère souverain souhaité par l’ensemble des forces vives de la nation.



Pour son porte-parole, Franck Nakingar Djirangaye, le Dialogue national inclusif qui va s'ouvrir le 20 août prochain n'est autre que le 3ème forum national, et n'apportera en aucun cas, des solutions attendues pour une paix définitive dans le pays.



« Les mêmes manœuvres et procédures sont en place pour valider le plan du Conseil Militaire de Transition (CMT) qui se maintiendra au pouvoir dans tous les cas », constate-t-il. Face à cela, l'Entente appelle les partis politiques responsables et soucieux du bien-être du peuple tchadien s’il y en a encore, de prendre leur responsabilité face à l'histoire.



Au peuple tchadien, de prendre son destin en main et de ne jamais compter sur ces supposés politiciens qui en réalité, ne sont que des groupes mafieux agissant à leur compte exclusif. Elle appelle par ailleurs l'ensemble des organisations membres, et la jeunesse tchadienne, à gérer la rue pour obtenir la mise en place d'une transition véritablement consensuelle.



Une mobilisation nationale contre le format de ce Dialogue national inclusif sera lancée le 20 août 2022 sur l’ensemble du territoire.