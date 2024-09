Tchad-Égypte : Audience entre le Président Mahamat Idriss Déby Itno et un émissaire égyptien

Les deux dirigeants partagent une vision commune axée sur la stabilité et le développement du continent africain. Ils se concertent régulièrement pour renforcer et diversifier la coopération entre le Tchad et l'Égypte. Cette audience a été l'occasion d'explorer les moyens d'approfondir cette coopération.



Lors de cette rencontre, le Président Déby et ses hôtes ont discuté des stratégies pour renforcer la coopération dans plusieurs secteurs clés. Ces discussions visent à promouvoir des initiatives concrètes pour le développement économique et la sécurité des deux nations.



Avant de conclure l'audience, le Chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, a réaffirmé l'engagement du Tchad à poursuivre ses efforts pour renforcer les relations bilatérales, afin de bénéficier aux populations des deux pays.



Cette rencontre souligne l'importance des relations entre le Tchad et l'Égypte, et leur volonté commune de travailler ensemble pour relever les défis de développement et de sécurité en Afrique. Les échanges fructueux entre les deux dirigeants pourraient ouvrir la voie à de futures collaborations stratégiques.