Tchad-Égypte : le PCMT s'entretiendra ce mercredi avec Al-Sissi

Le président du Conseil militaire de transition (CMT) Mahamat Idriss Deby est arrivé mardi après-midi au Caire en Égypte. Le chef de l’Etat effectue une visite officielle de 48 heures à l’invitation du président égyptien Abdel-Fattah Al-Sissi.



L’agenda de la visite de Mahamat Idriss Deby prévoit notamment ce mercredi 5 janvier une rencontre bilatérale avec son homologue égyptien Abdel-Fattah Al-Sissi.



Le Président du CMT est accompagné dans son déplacement en terre égyptienne du chef de la diplomatie Mahamat Zène Chérif, du ministre délégué à la Présidence de la République chargé de la défense Daoud Yaya Brahim et quelques-uns de ses proches collaborateurs.



Il a été accueilli, à son arrivée à l’aéroport international du Caire, par le ministre égyptien de l’Approvisionnement et du Commerce Intérieur, Dr. Al Sayed Ali Al Massalhi, l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad auprès la République Arabe d’Égypte, Tchonaï Hassan Elimi et le personnel de la représentation diplomatique tchadienne.



Le ministre égyptien et le président de la République se retirent ensuite au salon d’honneur où ils ont échangé pendant un quart d’heure.