Tchad-Égypte : renforcement des relations bilatérales entre les deux pays

A l'occasion de la visite officielle au Tchad, du ministre des Affaires étrangères de la République arabe d'Égypte, une conférence de presse a été animée ce 26 décembre 2024 par le ministre des Affaires étrangères, Abderaman Koullamallah, et son homologue égyptien au ministère des Affaires étrangères à N’Djamena.



Au menu de leurs échanges avec la presse, plusieurs points liés à la coopération bilatérale entre les deux pays ont été abordés.



Les échanges ont porté sur plusieurs domaines, notamment l'élevage, le transport aérien, et la création d'une commission mixte dans le domaine économique et militaire entre les deux pays, prévue pour le mois de mars 2025, ainsi que la question de la lutte contre le terrorisme. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales dans le domaine des infrastructures économiques et sécuritaires, ainsi que le partage des cultures entre les deux pays.



Selon le ministre tchadien des Affaires étrangères, Abderaman Koullamallah, la République arabe d’Égypte, reste un partenaire fiable pour le Tchad, il explique que 80% des évacuations sanitaires des tchadiens se font en Égypte, relevant ainsi ses meilleures qualités de soins dans les structures sanitaires.



« Nos relations doivent être basées sur les meilleures consultations diplomatiques entre nos deux pays », a-t-il ajouté. Le ministre Abderaman Koulamallah a touché également la question du projet pharaonique de la grande route entre l’Égypte, la Lybie et le Tchad, qui permettra le désenclavement du Tchad par la Mer rouge qui est un vœu émis par les deux chefs d'Etat, Mahamat Idriss Deby Itno du Tchad et son homologue égyptien Abelfattah Al-Sissi.



S'agissant de la question des réfugiés soudanais à l'est du Tchad, le ministre des Affaires étrangères d'Égypte, Badr Abdelatty se dit très préoccupé par le conflit au Soudan et surtout, la situation humanitaire qui prévaut actuellement à l'est du Tchad.



Il n'a pas manqué de souligner l'importance des relations bilatérales entre son pays et le Tchad en matière des infrastructures, les transports aériens et les échanges commerciaux entre ces deux pays.