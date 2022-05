Tchad-Égypte : vers un renforcement de la coopération militaire

Le ministre délégué à la Présidence du conseil chargé de la défense nationale, des anciens combattants et victimes de guerre, le général de corps d'armée Daoud Yaya Brahim, accompagné d'une forte délégation composée des commandants des grandes formations militaires et des conseillers à la défense nationale, a effectué une visite de travail en République d'Égypte du 13 au 19 mai 2022.



La mission du ministre de la défense consiste à renforcer la coopération militaire entre les deux États et signer des nouveaux accords dans le cadre de la formation des futurs cadres des forces de défense et de sécurité. Ces opportunités de formation comprendront tous les domaines militaires possibles, informe le ministère en charge de la défense.



Au cours de la visite, le ministre a rencontré son homologue égyptien le Général Mohamed Zaki, commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire. Il a aussi rencontré tous les commandants des grandes formations militaires égyptiennes.



La délégation militaire tchadienne a visité l'un après l'autre les commandements des différentes forces égyptiennes ainsi que l'académie et l'hôpital militaire.