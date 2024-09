TCHAD Tchad : Élaboration d'un rapport alternatif sur les droits des travailleurs migrants

Alwihda Info | Par Richard Korhassem - 23 Septembre 2024



Le 23 septembre 2024, le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme (HCDH) a lancé un atelier pour l'élaboration d'un rapport alternatif des organisations de la société civile sur la protection des droits des travailleurs migrants et de leurs familles. L'événement s'est tenu au Centre Jardis de Bakara.

Dans son discours d'ouverture, Delly Mawazo, représentant adjoint du HCDH au Tchad, a souligné que le Tchad a ratifié la Convention internationale sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Cette ratification répond à l'obligation de l'article 73 de la convention.



Il a également mentionné que le gouvernement, par le biais d'un comité technique piloté par le ministère de la Justice et des Droits humains, a élaboré son rapport initial lors d'une retraite organisée du 2 au 7 septembre.



Le rapport, élaboré avec l'appui technique et financier du HCDH, sera soumis à la validation d'un comité interministériel chargé du suivi des instruments internationaux en matière de droits de l'homme. Une fois validé, il sera officiellement transmis au comité des Nations Unies responsable de la convention.



Delly Mawazo a exhorté les participants à veiller à la surveillance des instruments internationaux de droits de l'homme dont le Tchad est partie. Il a souligné que l'élaboration de ce rapport est essentielle pour mettre en œuvre la convention sur la protection des droits des travailleurs migrants.



Il a exprimé sa conviction qu'en six jours de travaux, les participants parviendront à élaborer un document de qualité, servant de feuille de route pour le comité des travailleurs migrants lors des prochaines assises pour l'examen du Tchad.



Cet atelier marque une étape importante dans la protection des droits des travailleurs migrants au Tchad, en réunissant les efforts des organisations de la société civile et des autorités nationales pour garantir le respect des engagements internationaux en matière de droits humains.





