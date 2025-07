Tchad/Emirats Arabes Unis : une coopération agissante

Dans le cadre de la consolidation des relations de coopération entre la République du Tchad et les Émirats Arabes Unis, Oumar Teguen Idibei Berde, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès des Émirats Arabes Unis, a été reçu en audience mardi, par Son Altesse cheikh Ammar Bin Humaid Al Nuaimi, prince héritier de l’Émirat d’Ajman.



À cette occasion, l’ambassadeur était accompagné de Said Ali Ahmat Taha, premier conseiller à l’ambassade du Tchad à Abou Dhabi. La rencontre a permis d'aborder plusieurs sujets, notamment la tenue du Forum du Plan National de Développement (PND) à Abou Dhabi les 08 et 09 septembre 2025, visant à mobiliser des ressources pour les investissements et le financement des secteurs prioritaires.



Le diplomate tchadien et son interlocuteur ont évoqué également le renforcement de la coopération économique, à travers la promotion des échanges commerciaux et des investissements directs et la sollicitation d’un appui en matière de formation professionnelle et l’octroi de bourses d’études au profit des jeunes tchadiens dans les établissements académiques de l’Émirat, etc.