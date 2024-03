Tchad : Enjeux économiques et sécuritaires au cœur des discussions entre le Ndjamena et Niamey

Le secteur pétrolier joue un rôle clé dans l'économie des deux pays. En effet, le Tchad est un producteur de pétrole depuis les années 2000 grâce à ses réserves importantes situées dans la région du Logone Oriental. Quant au Niger voisin, il possède également d'importantes réserves pétrolières notamment dans la région d'Agadem.



Cependant, malgré cette richesse en ressources énergétiques disponibles dans ces deux pays voisins qui pourraient contribuer au développement économique régional et favoriser une coopération bilatérale étroite en matière énergétique entre eux ; divers défis ont entravé les importations régulières de produits pétroliers entre ces nations.



La délégation tchadienne était consciente que sans une coordination efficace entre les autorités douanières des deux pays ainsi qu'une entente sur les procédures logistiques nécessaires à l'acheminement sûr et rapide des produits pétroliers transfrontaliers ; ces échanges commerciaux vitaux resteraient vulnérables aux interruptions fréquentes causées par divers obstacles bureaucratiques ou autres facteurs imprévus.



Par conséquent; lors de leur visite à Niamey au Niger; Saleh Ben Haliki, Hassan Adoum Younousmi, Ousman Brahim Djouma ont rencontré leurs homologues nigériens afin de discuter et mettre en place un système plus efficace permettant aux importations d'être sécurisées tout en facilitant la fluidité du commerce transfrontalier entre les deux pays.



Les discussions portaient sur plusieurs aspects cruciaux liés aux opérations logistiques telles que: la simplification administrative, la réduction des formalités douanières inutiles, la mise en œuvre conjointe d'un système informatisé pour faciliter le suivi rapide des cargaisons, la mise en place de mesures anti-contrefaçon pour protéger contre toute tentative frauduleuse durant tout processus commercial.



Cette collaboration renforcée entre les autorités tchadiennes et nigériennes visait non seulement à garantir la sécurité physique lors du transit mais également à prévenir toute exploitation illégale ou irrégulière qui pourrait nuire aux intérêts économiques nationaux ou compromettre la stabilité politique plus large dans cette partie stratégique.