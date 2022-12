Tchad : "Ensemble Sawa" s'engage pour un accès sans barrières des filles à l'éducation

Cette organisation a été créée en septembre 2020 en pleine crise épidémique. Elle a pour mission de soutenir les jeunes filles et femmes en leur fabriquant et fournissant des solutions hygiéniques lavables, tout en leur apprenant les bonnes pratiques lors de leurs cycles menstruels, explique Hadjé Nana Abouna, fondatrice de ladite association.



Le manque de structures sanitaires ou encore de protections hygiéniques adaptées sont les principales causes de l’absentéisme à l’école. Cela implique certaines mauvaises pratiques en matière d’hygiène menstruelle, renchérit-elle.



Selon l’ONG, parmi les filles scolarisées, 1/6 ne va pas à l’école pendant les règles menstruelles, en Afrique.



Cependant, « Ensemble Sawa » entend combattre la misère individuelle et collective en formant les jeunes filles à devenir des êtres humains à part entière et en les aidant à aller à l'école de manière régulière, souligne Hadjé Abouna.



« Ces filles ont droit à une éducation sans barrière », précise-t-elle.



L’association se donne pour mandat d’offrir à ces filles la possibilité, d'ici quelques années, d’être indépendantes financièrement et d'avoir une éducation sans frontière.