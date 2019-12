Tchad : "Entreprendre 2020" apporte un soutien financier à 5 projets entrepreneuriaux

L'évènement Entreprendre 2020, organisé par Génération ABCD, a pris fin ce samedi à N'Djamena, en présence notamment du fondateur de l'association, Succès Masra, et de plusieurs entrepreneurs tchadiens.



Sur plus de 69 projets présentés, 21 ont été présélectionnés. Les membres du jury ont finalement retenu cinq projets à l'issue de la compétition qui a permis aux initiateurs d'expliquer leurs objectifs et leurs motivations.



L'évènement, organisé à travers l'incubateur "The builders", vise à promouvoir la culture entrepreneuriale et le leadership éthique au sein de la jeunesse tchadienne. Il a pour objectif de former en masse les jeunes en entrepreneuriat numérique et en leadership afin de "faire du Tchad une startup nation pour la conquête de l’international ».



Plus des 800 jeunes ont été formés en montage de projet d'entrepreneuriat.



Le jury a délibéré par ordre de mérite. Ismail Djekale est le promoteur de Kitabna, une application ludo-éducative qui contient des livres inspirés d'histoires tchadiennes. Le contenu de ces livres est entièrement en bande dessinée et en audio, permettant aux enfants d’apprendre facilement en s’amusant.



Le projet Kitabna part d'un constat remarqué aujourd’hui que les enfants ont perdu l’intérêt d’apprendre, ils ont la paresse et ils n’ont pas la motivation. Cela entraine une crise d’apprentissage et une baisse de niveau. Le projet a séduit le jury qui a attribué la première place à son concepteur. Il repart avec un chèque de 1 million FCFA.



Mme. Houessou Joelle est la promotrice du projet de Team Napp. Ayant pris conscience des effets des produits cosmétiques chimiques sur la santé, elle entend valoriser la beauté naturelle. Elle a remporté la deuxième place avec un accompagnement de 750.000 FCFA.