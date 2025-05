Tchad/États-Unis : L'Ambassadrice Kitoko Gata Ngoulou participe à la réunion du Corps Diplomatique Africain à Washington

Dans un message publié ce 2 mai 2025, Son Excellence Kitoko Gata Ngoulou a exprimé sa satisfaction et son honneur d'avoir pris part à cette importante rencontre. Elle a souligné la richesse des échanges, les perspectives ambitieuses partagées et la vision commune pour le continent africain, réaffirmant ainsi l'importance cruciale de la solidarité et de la coopération entre les nations africaines.





L'ambassadrice a salué les paroles inspirantes de Son Excellence Monsieur Serge Mombuli, Ambassadeur de la République du Congo et Doyen du Corps diplomatique, ainsi que les contributions éclairées de Madame Nardos Bekele Thomas de l’AUDA-NEPAD concernant les projets transformateurs pour l’Afrique. Elle a noté que les discussions portant sur l'AGOA (African Growth and Opportunity Act), l'implication de la jeunesse africaine et les préparatifs de la Journée de l’Afrique du 25 mai ont été particulièrement stimulantes.





Réitérant son engagement à suivre les orientations stratégiques du Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, l'ambassadrice Kitoko Gata Ngoulou a affirmé sa détermination à œuvrer sans relâche pour le rayonnement diplomatique du Tchad aux États-Unis. Elle a souligné que le Tchad, fort de sa stabilité et de son leadership sous l’impulsion visionnaire du Président, continuera de jouer un rôle actif dans la promotion des intérêts africains et la consolidation de partenariats mutuellement bénéfiques.





Elle a conclu son message par un appel à l'unité et à l'action collective : « Ensemble, construisons une Afrique prospère et influente ! »