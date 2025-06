TCHAD

Tchad - États-Unis : Un groupe de travail créé pour apaiser la crise des visas

Alwihda Info | Par Peter Kum - 11 Juin 2025

Suite à l'escalade des tensions diplomatiques causées par le "travel ban" américain, le Tchad et les États-Unis ont convenu de la création d'un groupe de travail. Ce groupe aura pour mission de discuter des moyens d'atténuer les préoccupations concernant les visas et de normaliser les relations bilatérales. Cette décision fait suite à des échanges de notes diplomatiques et des rencontres bilatérales tenues à N'Djamena et à Washington.