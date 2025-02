ACTUALITES Tchad : Exploitation aurifère au Tibesti, Ahmat Gourdé Sidi appelle le Gouvernement à une action urgente

Depuis la découverte de l'or dans le Tibesti en 2012, le secteur minier de cette province a connu une expansion rapide, mais souvent clandestine. Selon Ahmat Gourdé Sidi, les opérations d'extraction se font sans respecter les normes environnementales, entraînant des conséquences désastreuses pour l'écosystème local et la santé des habitants. Des produits toxiques tels que le mercure et le cyanure polluent l'air, l'eau et le sol, créant un environnement dangereux pour les communautés environnantes qui en dépendent.

Pour remédier à cette situation, le gouvernement a adopté le projet de loi portant Ratification de l’ordonnance N°005 du 31 août 2022, qui a transformé la Société Nationale des Mines et de la Géologie (SONAMIG) en Société Nationale d'Exploitation Minière et de Contrôle (SONEMIC). La mission principale de la SONEMIC est de promouvoir le développement du secteur géologique et minier au Tchad, tout en servant d'interface entre l'État et les investisseurs miniers. Cependant, malgré ces réformes, la SONEMIC fait face à de nombreux défis.



Cette situation a conduit à une exploitation anarchique par des particuliers qui ne respectent aucune règle de contrôle. Ahmat Gourdé Sidi, fils de la province du Tibesti, exprime son inquiétude face à cette dégradation environnementale. Il appelle la SONEMIC à collaborer avec le comité de gestions des revenus de 5% et les acteurs locaux pour trouver des solutions durables aux problèmes environnementaux et sociaux liés à l'exploitation minière.



Quelles sont les solutions proposées ?



Pour restaurer l'équilibre entre l'exploitation minière et la protection de l'environnement au Tibesti, Ahmat Gourdé Sidi propose plusieurs mesures à mettre en place telles que :



1.⁠ ⁠Le renforcement de la réglementation environnementale : le gouvernement doit établir des normes strictes pour l'exploitation minière, incluant des exigences de gestion environnementale. Cela pourrait inclure des audits réguliers et des sanctions pour les entreprises qui ne respectent pas ces normes.



2.⁠ ⁠La formation et sensibilisation des opérateurs miniers : organiser des sessions de formation pour les exploitants miniers sur les pratiques durables et les techniques d'extraction respectueuses de l'environnement. Cela pourrait aider à réduire l'usage de produits toxiques et promouvoir des méthodes d'exploitation plus sûres.



3.⁠ ⁠Collaboration avec les Communautés Locales : impliquer les communautés locales dans le processus de décision concernant l'exploitation minière. Les comités locaux, tel que le comité de gestion des revenus de 5%, devraient avoir un rôle actif dans la gestion des ressources et le suivi des impacts environnementaux.



4.⁠ ⁠Mise en place d'un système de suivi et d'évaluation : créer un système de monitoring des activités minières pour évaluer leur impact sur l'environnement. Cela pourrait inclure des indicateurs de santé publique, de qualité de l'eau et de biodiversité.



5.⁠ ⁠Promotion d'investissements responsables : le gouvernement doit travailler d'avantage afin d'attirer des investisseurs miniers qui s'engagent à respecter des normes environnementales élevées. Cela peut se faire en offrant des incitations fiscales ou des subventions pour les projets qui intègrent des pratiques durables.



6.⁠ ⁠Restauration des zones dégradées : mettre en place des programmes de restauration écologique pour les zones déjà affectées par l'exploitation minière. Cela pourrait inclure la reforestation et la dépollution des sols et des eaux.



Ahmat Gourdé Sidi insiste sur le fait qu'il est impossible de développer le Tchad tout en compromettant l'environnement. Il appelle le gouvernement à agir rapidement pour protéger les ressources naturelles tout en favorisant une exploitation minière responsable, capable de générer des revenus pour l'État et d'améliorer les conditions de vie des habitants du Tibesti. La mise en œuvre de ces solutions est cruciale pour garantir un avenir durable aux générations futures du Tibesti .





