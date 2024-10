TCHAD

Tchad : 'F6' et 'Let's do it' nettoient les alentours de l'hôpital de la paix de Farcha

Alwihda Info | Par Abdelaziz Oumar Hassaballah - 19 Octobre 2024

​Munis de pelles, pioches et autres matériels de salubrité, les membres de la société F6 et ceux de l'Association Let's do it, en partenariat avec la Mairie du 1er Arrondissement, ont conjointement procédé, ce samedi 19 octobre 2024, au nettoyage des alentours de l'hôpital de la paix de Farcha, situé dans la Commune du 1er Arrondissement de N'Djamena.