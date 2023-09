Tchad / Fait Divers: une rivalité entre deux femmes dégénère en une morsure à Sarh

Dans la ville de Sarh, chef-lieu de la province du Moyen-Chari, un incident choquant et inquiétant a récemment secoué la communauté locale. La femme d'un pasteur de l'église Johovah Sabaoth, située dans le quartier Paris Congo du deuxième arrondissement municipal, aurait mordu une fidèle au niveau des lèvres inférieures. Cette altercation troublante a laissé de nombreuses personnes perplexes et consternées.



Selon des témoins oculaires, l'incident serait survenu à la suite d'un conflit de longue date entre les deux femmes. Les motivations exactes de cette altercation semblent être liées à des soupçons de rivalité, la femme du pasteur aurait apparemment suspecté son mari d'avoir une relation avec la jeune femme mordue.



L'église Johovah Sabaoth, qui est présente à Sarh depuis plus de trois ans, a réussi à attirer de nombreux fidèles, en particulier parmi la jeunesse locale. Cette montée en popularité a été accompagnée de tensions et de rivalités internes, qui semblent avoir contribué à cet incident choquant.



Les autorités locales ont été informées de l'incident et enquêtent sur l'affaire. La communauté religieuse de Sarh espère que la lumière sera rapidement faite sur cette situation troublante, et que des mesures seront prises pour prévenir de futurs incidents de ce genre.