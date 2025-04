Tchad - Fait divers : Mystérieuse disparition d'organe sexuel chez un étudiant à Mongo

Le 12 avril 2025, "un étudiant de l'université polytechnique de Mongo a mystérieusement perdu son sexe après avoir répondu à un appel provenant d'un numéro inconnu", a rapporté ce samedi,. Cette situation exceptionnelle a suscité à la fois curiosité et inquiétude au sein de la communauté locale.

Le frère de la victime a confirmé l'information, précisant que la famille s'est mobilisée pour organiser une cérémonie de prières dans l'espoir de retrouver l'organe disparu. Au-delà de l'aspect potentiellement insolite de cette affaire, la gravité et les circonstances entourant cet événement suscitent une vive inquiétude au sein de la famille et de la communauté.





Répétition d'Incidents Troublants





Ce cas n'est malheureusement pas un fait isolé. Selon des témoignages concordants, il s'agirait du cinquième incident de ce type recensé. Parmi les victimes précédentes, deux ont nécessité une évacuation sanitaire vers N'Djamena pour bénéficier de soins spécialisés selon Les échos de Guéra. Ces événements troublants soulèvent de sérieuses interrogations quant à la sécurité et au bien-être des étudiants, ainsi qu'à la nature de ce phénomène déconcertant.





Émoi au Sein de la Communauté





La diffusion rapide de cette nouvelle a engendré une variété de réactions au sein de la communauté de Mongo. L'inquiétude prédomine, alimentée par le caractère inexplicable de ces pertes d'organes. Les autorités locales et universitaires sont interpellées afin de comprendre les tenants et aboutissants de ces affaires, d'évaluer les risques potentiels et d'informer la population face à ce phénomène mystérieux.