Tchad : Fatimé "a vocation à assumer des responsabilités plus importantes" (Dr. Masra)

Le président du parti Les Transformateurs, Dr. Succes Masra, s'est exprimé ce jeudi sur sa page Facebook pour "apporter des réponses aux questions légitimes" de ses militants. La veille, l'ex-trésorière nationale des Transformateurs, Fatimé Abdelkerim Soumaïla, a annoncé qu'elle n'occupe plus cette fonction, sans plus de détails.



"Fatimé ne va plus assumer les responsabilités de trésorière nationale. Trésorière, ça fait partie des cadres au sein de l'équipe de direction. Elle est cadre nationale. Oui, je ne lui avais pas encore confié d'autres responsabilités. Elle aura d'autres responsabilités au sein du parti où elle va davantage s'épanouir. C'est une sorte de rotation. Elle a vocation demain à assumer des responsabilités plus importantes comme les autres", a précisé Dr. Succes Masra, président des Transformateurs.



Il a rendu hommage à Fatimé qui a eu à servir loyalement et fidèlement la fonction de trésorière. "Elle ne faisait pas qu'être trésorière. Elle pouvait prendre la parole aussi, faire d'autres choses. Elle va s'épanouir désormais dans d'autres niveaux de responsabilités. Pour servir, on n'a pas besoin d'un titre", a clarifié Dr. Succes Masra.



"Je suis appelée à des nouvelles responsabilités au sein du parti et ce sont les précisions que j'aimerais vous apporter", a réagi Fatimé Abdelkerim Soumaïla qui est apparue dans la vidéo à côté de Dr. Succes Masra.



Dr. Masra a précisé qu'il n'a lui même pas vocation à rester indéfiniment à la tête des Transformateurs. Il appelle ses militants à la mobilisation et annonce une caravane nationale pour l'égalité et la justice, avant l'organisation d'une grande convention en vue des futures élections.