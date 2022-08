Tchad : Fayçal Hissein Hassan dénonce le mépris de la langue arabe au DNIS

Fayçal Hissein Hassan Abakar déplore un "incident regrettable et de nature à nier l'évidence de la diversité culturelle et linguistique du Tchad". Il demande au président de la transition de prendre les mesures nécessaires pour le respect du bilinguisme et relève que "la domination d'une langue sur une autre ne sert en aucun cas la construction de la paix et de la cohabitation pacifique au Tchad".



Le président national de la coalition appelle les intellectuels, les cadres arabophones et les défenseurs de la langue arabe participants au dialogue, ainsi que les différentes forces vives, à promouvoir les valeurs nationales et à aller contre toute menace à la paix et à la cohabitation.