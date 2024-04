Tchad - Fête de l’Aid El Fitr : Le message de Mme Hinda Deby

Dans son message sur Twitter ce 10 avril, Mme Hinda Deby exprime ses vœux de paix et d'harmonie en cette journée sacrée. Elle appelle également à la compassion et à la solidarité envers ceux qui sont dans le besoin. Eid Mubarak est une expression traditionnelle utilisée pour souhaiter une bonne fête de l'Aïd.



Mme Hinda Deby souligne également son espoir pour un avenir meilleur au Tchad, caractérisé par la justice, le progrès et la fraternité. Ces valeurs sont essentielles pour construire une société forte et harmonieuse.