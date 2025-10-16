Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Fin de cavale pour l’auteur du massacre de Sandana, appréhendé dans le Salamat


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 16 Octobre 2025


​Mahamat Chahid, alias Garam, principal auteur présumé du massacre de Sandana survenu le 9 février 2022, a été capturé par les forces de défense et de sécurité près de Hazare, dans le département de Haraze-Mangueigne, province du Salamat.


Tchad : Fin de cavale pour l’auteur du massacre de Sandana, appréhendé dans le Salamat
Il a été présenté à la presse ce jeudi 16 octobre 2025, lors d’une cérémonie officielle organisée à la caserne militaire de Haraze, en présence des autorités locales et des responsables sécuritaires.

Selon les informations recueillies, Mahamat Chahid était lourdement armé et accompagné de quatre personnes, dont deux femmes, au moment de son arrestation. Le groupe tentait de rejoindre le nord de la République centrafricaine depuis le Soudan.

Lors de son interpellation, les forces de défense ont découvert un important arsenal de guerre, comprenant notamment des fusils d’assaut, des lance-roquettes et des armes antichars.

Au cours de son interrogatoire, le suspect aurait affirmé appartenir à des éléments de la Séléka basés en Centrafrique.

Cette arrestation s’inscrit dans le cadre d’une opération de sécurisation menée par les autorités provinciales, visant à neutraliser les groupes armés opérant dans la région et à rétablir la sécurité dans les zones frontalières.

Recherché activement depuis plus de trois ans par les autorités tchadiennes, Mahamat Chahid était considéré comme l’un des fugitifs les plus recherchés du pays, en raison de son implication présumée dans plusieurs attaques meurtrières.

Le général Ismat Issakha Acheikh, Délégué général du Gouvernement auprès du ministère de la Sécurité publique, a salué le professionnalisme et la détermination des forces de défense et de sécurité qui ont permis cette interpellation. Il a également réaffirmé la volonté du gouvernement de poursuivre sans relâche tous les auteurs d’actes criminels, où qu’ils se trouvent.


